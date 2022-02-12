Оккупанты сообщили о взрыве в Донецке, но вскоре "перенесли" его в зону проведения ООС

В субботу, 12 февраля, ряд пророссийских пабликов сообщил о взрыве, который якобы прогремел в центре оккупированного Донецка. Однако позже информацию опровергли, заявив, что его устроили ВСУ на подконтрольной Украине территории.

О взрыве сообщили в Telegram, в частности, "Патрик Ланкастер", WarGonzo, а також російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Изначально сообщалось, что он было четко слышен из центра Донецка.

"Что бы это ни было, это было громко, так как слышали со всего города и пригородов", – отметил в сообщении "ДНРовец" Патрик Ланкастер.

А вот пропагандистка Симоньян написала, что главарь "ДНР" Денис Пушилин "успокоил" ее, якобы "это еще оно".

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"Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории", – написала она, ссылаясь на Пушилина.

В "ДНРовских" пабликах начали опровергать информацию о взрыве в Донецке и написали, что он прогремел на украинской территории, а к ним только докатилась волна.

"Ведь ВСУ могут объявить, что на их территории Донбасс/Россия устроили "теракт" и пойти под этим предлогом на прорыв", – заявили пропагандисты.

А вот представитель "Народной милиции" "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что и вовсе не слышал никакого взрыва.

В свою очередь, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что ВСУ соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

В Facebook Операции объединенных сил также прокомментировали заявления "ДНРовцев", отметив, что соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в частности в направлении Донецка.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никакие обстрелы со стороны ВСУ не фиксировали, а артиллерийские подразделения ООС находятся в районах отвода.

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