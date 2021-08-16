Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов – штаб ООС

Трижды за сутки 15 августа наемники незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" ударили из запрещенного вооружения в сторону Вооруженных сил Украины на Донбассе. Враг обстреливал позиции наших защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военных нет, сообщил штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook. В то же время известно, что в рядах оккупантов – один "300-й".

В течение прошедших суток российско-оккупационные войска стреляли:

возле Светлодарска , используя автоматические станковые гранатометы;

неподалеку Золотого-4 – с ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

вблизи Катериновки, применив крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Украинские военнослужащие на обстрелы противника тоже ответили огнем. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что по состоянию на утро 16 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим сообщил в Twitter об одной санитарной потере в рядах оккупантов за 15 августа. Речь идет о "300-м" со 2 ОМСБр 2 АК – небоевой, в результате подрыва на собственных минно-взрывных заграждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным военной разведки, 13 августа пьяный наемник "ДНР" расстрелял семерых своих товарищей и местных жителей. Отмечается, что это Даниил Цуприк 2002 г. р., который скрылся с места смертельного инцидента.