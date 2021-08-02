Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и запустили БПЛА – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 1 августа четыре раза нарушали тишину на Донбассе. Они обстреляли позиции защитников Украины из запрещенного вооружения и устроили провокацию с запуском беспилотных летательных аппаратов.

Воины Объединенных сил применили на действия врага ответный огонь. Боевых потерь нет, сообщил штаб ООС на странице в Facebook.

Так, за прошедшие сутки российские наемники стреляли в сторону украинских позиций:

возле Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Катериновки – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Попасной – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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На территории Луганской области украинские военнослужащие зафиксировали пролет с пересечением линии разграничения вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Отмечается, что на 07:00 понедельника, 2 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают перемирие.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter рассказал о потерях оккупантов. Так, за период с 1 по 31 июля 2021 года они составляли 68 человек и были небоевые:

безвозвратные ("200") – 29;

санитарные ("300") – 39.

Со дня согласования Трехсторонней контактной группой полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, с 27 июля 2020 года, и до 31 июля 2021-го ряды оккупантов поредели на 720 человек:

безвозвратные ("200") – 321 (небоевые 312, боевые 9);

санитарные ("300") – 399 (не боевые 392, боевые 7);

вооружение и военная техника – 13 единиц (ББМ-1, БПЛА-7, АТТ-5).

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 31 июля оккупанты семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе и ранили украинского воина. Боец получил осколочное ранение, его состояние оценивали как средней тяжести.