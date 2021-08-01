На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ, ранен украинский защитник

По состоянию на утро 1 августа незаконные вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате один воин ВСУ получил осколочное ранение.

Состояние раненого на данный момент – средней тяжести. Последними новостями с фронта поделился штаб ООС на официальной Facebook-странице.

Недалеко Водяного противник четыре раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы российские наемники открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Новолуганского враг запустил огонь из подствольных гранатометов.

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Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил Украины получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении и его состояние оценивается как средней тяжести.

К слову, на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники также открывали огонь.

Отметим, что по состоянию на 7:00 1 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших военных нет.

Добавим, что со стороны РФ с 1 по 31 июля потери составили 68 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил военнослужащие ВСУ провели учения по уничтожению морского десанта условного противника. В мероприятиях принял участие отдельный батальон морской пехоты.