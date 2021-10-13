Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и минометов – штаб ООС

В течение прошедших суток наемники "Л/ДНР" шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, стреляя в сторону позиций украинских военных. Оккупанты использовали различные виды гранатометов и минометы 82-го калибра.

Потерь среди воинов Объединенных сил нет, защитники дали адекватный ответ противнику. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Военные уточняют, что 12 октября российско-оккупационные войска стреляли по позициям ВСУ:

вблизи Зайцево – из стрелкового оружия;

возле Новозвановки – с автоматических станковых гранатометов;

в районе Крымского – со станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Причепиловки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

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неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

в сторону Марьинки – из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Отмечается, что на утро среды, 13 октября, нарушений режима "тишины" на линии разграничения не было зафиксировано.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

По данным офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, в рядах оккупантов за 12 октября две потери: один "200-й" с 4 ОМСБр 2 АК, в результате ухудшения состояния здоровья, один "300-й" – 3 ОМСБр 1 АК, небоевой, обстоятельства уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине был обнаружен схрон боеприпасов боевиков "ЛНР", оставленный еще в 2014 году. Среди арсенала оказались противотанковые мины и гранаты.