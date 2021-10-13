Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и минометов – штаб ООС
В течение прошедших суток наемники "Л/ДНР" шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, стреляя в сторону позиций украинских военных. Оккупанты использовали различные виды гранатометов и минометы 82-го калибра.
Потерь среди воинов Объединенных сил нет, защитники дали адекватный ответ противнику. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Военные уточняют, что 12 октября российско-оккупационные войска стреляли по позициям ВСУ:
вблизи Зайцево – из стрелкового оружия;
возле Новозвановки – с автоматических станковых гранатометов;
в районе Крымского – со станковых противотанковых гранатометов;
в направлении Причепиловки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
в сторону Марьинки – из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Отмечается, что на утро среды, 13 октября, нарушений режима "тишины" на линии разграничения не было зафиксировано.
Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
По данным офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, в рядах оккупантов за 12 октября две потери: один "200-й" с 4 ОМСБр 2 АК, в результате ухудшения состояния здоровья, один "300-й" – 3 ОМСБр 1 АК, небоевой, обстоятельства уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине был обнаружен схрон боеприпасов боевиков "ЛНР", оставленный еще в 2014 году. Среди арсенала оказались противотанковые мины и гранаты.