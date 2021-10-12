СБУ выявила на Луганщине схрон боевиков "ЛНР" с минами и гранатами. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1 минута
1,0 т.
СБУ выявила на Луганщине схрон боевиков 'ЛНР' с минами и гранатами. Фото

В Луганской области обнаружен арсенал боеприпасов, спрятанный боевиками "ЛНР". Среди найденного также были гранаты и противотанковые мины.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что схрон был оставлен еще в 2014 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Тайник был в заброшенном здании.

Тайник находился в заброшенном здании недалеко от автобусной остановки на одной из трасс региона.

Видео дня

По данным спецслужбы, террористы намеревались использовать боеприпасы для диверсий.

Тайник находился рядом с автобусной остановкой.

Среди найденного:

  • 13 противотанковых мин ТМ-62м,

  • 7 снарядов к ручному противотанковому гранатомету,

  • 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100,

  • 8 боевых гранат с запалами,

  • 13 детонаторов к противотанковым минам.

Найденные боеприпасы.

Сейчас следствие работает над поиском и привлечением к ответственности причастных лиц.

Обнаруженные боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре схрон с оружием был обнаружен в Донецкой области. Боеприпасы также планировалось использовать для диверсий.

УкраинаВойна на ДонбассеЛНРоружиеСлужба безопасности Украины