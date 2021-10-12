СБУ выявила на Луганщине схрон боевиков 'ЛНР' с минами и гранатами. Фото

В Луганской области обнаружен арсенал боеприпасов, спрятанный боевиками "ЛНР". Среди найденного также были гранаты и противотанковые мины.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что схрон был оставлен еще в 2014 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Тайник находился в заброшенном здании недалеко от автобусной остановки на одной из трасс региона.

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По данным спецслужбы, террористы намеревались использовать боеприпасы для диверсий.

Среди найденного:

13 противотанковых мин ТМ-62м,

7 снарядов к ручному противотанковому гранатомету,

2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100,

8 боевых гранат с запалами,

13 детонаторов к противотанковым минам.

Сейчас следствие работает над поиском и привлечением к ответственности причастных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре схрон с оружием был обнаружен в Донецкой области. Боеприпасы также планировалось использовать для диверсий.