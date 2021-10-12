СБУ выявила на Луганщине схрон боевиков "ЛНР" с минами и гранатами. Фото
В Луганской области обнаружен арсенал боеприпасов, спрятанный боевиками "ЛНР". Среди найденного также были гранаты и противотанковые мины.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что схрон был оставлен еще в 2014 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Тайник находился в заброшенном здании недалеко от автобусной остановки на одной из трасс региона.
По данным спецслужбы, террористы намеревались использовать боеприпасы для диверсий.
Среди найденного:
13 противотанковых мин ТМ-62м,
7 снарядов к ручному противотанковому гранатомету,
2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100,
8 боевых гранат с запалами,
13 детонаторов к противотанковым минам.
Сейчас следствие работает над поиском и привлечением к ответственности причастных лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре схрон с оружием был обнаружен в Донецкой области. Боеприпасы также планировалось использовать для диверсий.