Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и сбросили с БПЛА самодельные бомбы – штаб ООС

За прошедшие сутки на Донбассе наемники незаконных вооруженных формирований России семь раз нарушали режим прекращения огня. Из запрещенного вооружения они обстреливали позиции Вооруженных сил, а также сбросили самодельные бомбы с беспилотника.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. О ситуации на фронте информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

В течение 6 сентября российский-оккупационные войска осуществляли провокационные обстрелы по ВСУ:

возле Зайцевого – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в сторону Невельского и Новолуганского – из стрелкового оружия;

вблизи Золотого-4 и Новозвановки – из минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Катериновки – из минометов 82 калибра.

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Пролет вражеского БПЛА неопределенного типа, который пересек линию разграничения и сбросил два самодельных взрывных устройства, был зафиксирован на Донетчине. В частности, это случилось в жилом районе поселка Зайцево.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. По состоянию утро 7 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram сообщил, что информация о потерях российско-оккупационных войск за 06.09 выясняется. По уточненным данным, за 05.09 потери оккупантов дополнительно составляют два человека: безвозвратные ("200") – 2 (3 ОМСБр 1 АК, не боевой, драка в состоянии алкогольного опьянения).

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 5 сентября российские наемники четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе. Они открывали огонь по ВСУ из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.