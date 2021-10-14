Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили украинского защитника – штаб ООС

За минувшие сутки, 13 октября, российские оккупационные войска десять раз нарушили "перемирие" на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный Вооруженных сил Украины получил ранение.

Об этом говорится в сводке ООС в Facebook. Враг вел огонь около населенных пунктов: Шумы, Попасная, Катериновка, Марьинка, Причепиловка, Новоалександровка, Новотроицкое и Водяное.

Против наших бойцов оккупанты применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Также враг стрелял из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Отмечается, что раненного бойца ВСУ госпитализировали, состояние его здоровья – удовлетворительное. В ответ на обстрелы украинские воины вели ответный огонь.

По данным офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, потерь у врага нет. Но военный добавил, что дополнительно информация уточняется.

С начала текущих суток, 14 октября, враг новых обстрелов не проводил.

Ранее наемники "Л/ДНР" шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, стреляя в сторону позиций украинских военных. Оккупанты использовали различные виды гранатометов и минометы 82-го калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе был задержан боевик вооруженных формирований России Андрей Косяк, которого в Украине подозревают в умышленном убийстве. При себе у него был российский паспорт.

Служба безопасности Украины поймала боевика "ДНР", который обстреливал позиции Вооруженных сил Украины, и сообщила ему о подозрении. Мужчину задержали при попытке пересечь линию разграничения.

На Донбассе боевики террористических группировок "Л/ДНР" применили российский беспилотник для обстрела украинских позиций в зоне проведения Операции Объеденных сил. БПЛА был перехвачен на линии разграничения.

В Луганской области обнаружен арсенал боеприпасов, спрятанный боевиками "ЛНР". Среди найденного также были гранаты и противотанковые мины. В сентябре схрон с оружием был обнаружен в Донецкой области. Боеприпасы также планировалось использовать для диверсий.