Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили украинского защитника – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации прошедшие сутки 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Они обстреливали позиции Объединенных сил с запрещенного вооружения, в результате чего один воин получил осколочное ранение.

Сейчас защитник Украины находится в госпитале, состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС в утренней сводке относительно ситуации на линии разграничения.

Отмечается, что в течение субботы, 2 октября, российские наемники вблизи Новозвановки применили против ВСУ 120-миллиметровые минометы, артиллерию 120-мм калибра и ручные противотанковые гранатометы. С минометов калибров 120 и 82 миллиметра они вели прицельный обстрел позиций украинских военных возле Марьинки.

Видео дня

В направлении Станицы Луганской российско-оккупационные войска стреляли из противотанкового ракетного комплекса, а в районе Золотого-4 – из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Вблизи Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Зайцево позиции наших защитников попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Нью-Йорка российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра. Обстрелы из стрелкового оружия наемники РФ осуществили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошковское и Новолуганское

Кроме этого, в Луганской области воины ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, который пересек линию разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя оружие запрещенных калибров, и заставили его прекратить огневую активность.

Известно, что на 07:00 воскресенья, 3 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter написал, что в рядах оккупантов за прошедшие сутки было две санитарные потери. Оба "300"-х с 1 ОМБР 1 АК, небоевые. Дополнительная информация выясняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прокуратура направила в суд обвинительный акт по восьми боевикам "ДНР". Их подозревают в организации работы тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке, где незаконно удерживали и пытали воинов ВСУ и мирных жителей.