Пытки в донецкой 'Изоляции': прокуратура передала в суд дело против организаторов тюрьмы

Прокуратура передала в суд обвинительный акт против восьмерых боевиков "ДНР". Их подозревают в организации работы подпольной тюрьмы "Изоляция", расположенной в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Расследование показало, что в период с 2014 по 2017 гг. два представителя "службы специальных операций Министерства государственной безопасности "ДНР" участвовали в похищении и незаконном удерживании мирных жителей и военных ВСУ в секретной тюрьме боевиков.

"По их преступным приказами шесть конвоиров и охранников тюрьмы незаконно удерживали в нечеловеческих условиях 24 гражданина. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду", – сказано в сообщении.

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Боевикам вменяют следующие преступления:

торговля людьми;

руководство и участие в преступной организации;

участие в террористической организации;

участие в деятельности незаконных военизированных формирований;

нарушение законов и обычаев войны.

Отмечается, что поскольку обвиняемые скрываются от следствия, их будут судить заочно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал фото бывшего завода в Донецке, где российские боевики устроили тюрьму "Изоляция". На них изображена общая территория тюрьмы, камеры, где держали пленных и орудия пыток.

Кроме того, расследователи из Вellingcat установили граждан РФ, причастных к жестоким пыткам в "Изоляции".