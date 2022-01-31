Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили украинского военного – штаб ООС
Российские наемники на Донбассе продолжают игнорировать режим тишины. За прошедшие сутки, 30 января, оккупанты дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.
Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранение. Он находится в медучреждении в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.
В частности, в направлении Станицы Луганской российские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
В то же время вблизи Пищевика противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а также станковых противотанковых гранатометов.
Отмечается, что благодаря усилиям украинских защитников рубежи украинских подразделений остались прежними.
А вот среди личного состава оккупантов за прошедшие сутки один противник получил небоевое ранение, обстоятельства уточняются, сообщил украинский офицер Сергей Нещадим.
По состоянию на 7 часов утра понедельника, 31 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников зафиксировано не было.
Украинские защитники контролируют ситуацию в районе Операции Объединённых сил. Они также продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, ранее разведка обнародовала тревожные данные о переброске Россией на Донбасс военной техники и вооружения. Среди прочего речь идет о танках, самоходных артиллерийских установках и боеприпасах.
Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и белорусских армий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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