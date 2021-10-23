Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, есть раненые – штаб ООС
Наемники незаконных вооруженных формирований России на Донбассе 13 раз за 22 октября обстреляли позиции Объединенных сил Украины. В результате один защитник получил ранение, другой – боевого травмирование.
Воинов немедленно доставили в госпиталь, состояние здоровья обоих удовлетворительное. На провокации оккупантов ВСУ дали адекватный ответ, информирует штаб ООС в Facebook.
В течение пятницы российские наемники вели огонь по позициям украинских военных:
дважды у Золотого-4 – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
в направлении Красногоровки – из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;
два раза вблизи Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды в районе Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новозвановки – с противотанкового ракетного комплекса;
два раза возле Луганского – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм;
неподалеку Лебединского и Новоселовки Второй – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе Зайцево – из стрелкового оружия.
Защитники Украины, чтобы заставить оккупанта прекратить огневую активность, открывали ответный огонь. Для этого они применяли вооружение, что не запрещено Минскими договоренностями.
В штабе ООС подчеркнули, что на утро субботы, 23 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано. Воины ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
По информации офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима в Twitter, в рядах оккупантов за 22 октября зафиксировано одну потерю. Речь идет о "300"-м с 2 ОМСБр 2 АК, небоевой, в результате неуставных взаимоотношений.
Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов выразил убеждение, что стране-агрессору России больше ничем напугать Украину. По его словам, сбывается страшный сон главы РФ Владимира Путина – о том, что войска НАТО будут стоять у границ его страны.