Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, есть раненые – штаб ООС

Наемники незаконных вооруженных формирований России на Донбассе 13 раз за 22 октября обстреляли позиции Объединенных сил Украины. В результате один защитник получил ранение, другой – боевого травмирование.

Воинов немедленно доставили в госпиталь, состояние здоровья обоих удовлетворительное. На провокации оккупантов ВСУ дали адекватный ответ, информирует штаб ООС в Facebook.

В течение пятницы российские наемники вели огонь по позициям украинских военных:

дважды у Золотого-4 – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Красногоровки – из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;

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два раза вблизи Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды в районе Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новозвановки – с противотанкового ракетного комплекса;

два раза возле Луганского – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм;

неподалеку Лебединского и Новоселовки Второй – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из стрелкового оружия.

Защитники Украины, чтобы заставить оккупанта прекратить огневую активность, открывали ответный огонь. Для этого они применяли вооружение, что не запрещено Минскими договоренностями.

В штабе ООС подчеркнули, что на утро субботы, 23 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано. Воины ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

По информации офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима в Twitter, в рядах оккупантов за 22 октября зафиксировано одну потерю. Речь идет о "300"-м с 2 ОМСБр 2 АК, небоевой, в результате неуставных взаимоотношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов выразил убеждение, что стране-агрессору России больше ничем напугать Украину. По его словам, сбывается страшный сон главы РФ Владимира Путина – о том, что войска НАТО будут стоять у границ его страны.