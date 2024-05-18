Оккупанты обстреляли гражданское авто в Волчанске: два человека погибли, есть раненые

В Волчанске на Харьковщине авто попало под российский обстрел, вследствие чего два человека погибли на месте. Еще двое получили ранения.

Об этом 18 мая сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, трагедия произошла еще 16 мая, когда четверо местных жителей пытались машиной выехать из Волчанска.

Двигаясь по городу, люди попали под российский обстрел.

70-летний водитель и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, с начала суток 18 мая войска РФ осуществили две атаки на украинские позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха враг не имеет, Силы обороны пытаются оттеснить противника в направлении Глубокого, говорится в оперативной сводке.

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