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Оккупанты обстреляли гражданское авто в Волчанске: два человека погибли, есть раненые

Анна Паскевич
Расследования
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Оккупанты обстреляли гражданское авто в Волчанске: два человека погибли, есть раненые

В Волчанске на Харьковщине авто попало под российский обстрел, вследствие чего два человека погибли на месте. Еще двое получили ранения.

Об этом 18 мая сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, трагедия произошла еще 16 мая, когда четверо местных жителей пытались машиной выехать из Волчанска.

Двигаясь по городу, люди попали под российский обстрел.

Оккупанты обстреляли гражданское авто в Волчанске: два человека погибли, есть раненые

70-летний водитель и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, с начала суток 18 мая войска РФ осуществили две атаки на украинские позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха враг не имеет, Силы обороны пытаются оттеснить противника в направлении Глубокого, говорится в оперативной сводке.

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