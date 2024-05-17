Россияне ударили по Харькову КАБами: зафиксировано несколько прилетов, есть пострадавшие

Российские оккупанты днем 17 мая снова атаковали Харьков КАБами. В городе прогремели взрывы, сообщается о нескольких прилетах и пожарах на местах попаданий.

Пострадали не менее пяти гражданских. Подробности сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

О первом взрыве в Харькове Терехов сообщил в 15:37, он призвал харьковчан позаботиться о собственной безопасности.

Впоследствии Терехов уточнил: в облцентре было несколько прилетов. На местах попадания вспыхнули пожары, а информация о пострадавших уточняется

По данным Синегубова, которые подтвердили и городские власти, по состоянию на 16 часов было известно о по меньшей мере пятерых раненых мужчинах. Все – гражданские.

"По предварительным данным, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова", – добавил Синегубов.

Напомним, накануне, 16 мая, войска РФ атаковали Харьков "Шахедами" и ракетами.

Всего же в ночь на 17 мая захватчики запустили по Украине 20 дронов-камикадзе, силы ПВО уничтожили их все.