Оккупанты обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: выпустили около 20 снарядов, есть разрушения. Фото

Наемники незаконных вооруженных формирований России 27 октября совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры в Трехизбенке Щастинского района на Луганщине. В сторону поселка оккупанты выпустили около 20 снарядов, что повредило дома мирных жителей.

По данным ГУ ГСЧС в регионе, повреждения получили жилые и нежилые здания по переулку Степной. Об этом информирует пресс-служба Луганской ОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что это стало вторым вражеским обстрелом мирного населения Трехизбенки за последние два месяца.

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"Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск – повреждения пяти домов, разрушение гаража. Разбиты окна, повреждена кровля, стены и т. д.", – прокомментировал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, также зафиксировано попадание снарядов на линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света – а это 235 жилых домов. Еще с вечера среды пострадавшим оказывали всю необходимую помощь.

Отметим, что за сутки 27 октября наемники России 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг также скинул неизвестные взрывные устройства на позиции Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выразили соболезнования родным и близким погибшего воина.

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