Оккупанты не прекращают обстрелов на Донбассе: снаряд попал во двор лицея, дети спасались в подвале. Фото

Екатерина Белоброва
Расследования
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Оккупанты не прекращают обстрелов на Донбассе: снаряд попал во двор лицея, дети спасались в подвале. Фото
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17 февраля около 10:25 утра на временно оккупированной территории села Врубовка Попаснянского района Луганской области один из снарядов пророссийских боевиков угодил в местный лицей. В момент вражеского обстрела в здании находились 30 учеников и 14 сотрудников учебного заведения.

Об этом сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация на Facebook. Часть учеников и преподавателей была вынуждена укрыться в подвальном помещении, остальных детей экстренно забрали родители.

Разбитое окно в лицее.
След от снаряда .
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Еще один из снарядов попал в жилой дом, повредив хозяйственное сооружение. Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Результаты обстрела.
Снаряд повредил газовую трубу.
Пострадавший двор от стрельбы.

По проверенной администрацией информации, противник обстреливал улицы Центральная, Первомайская, Юбилейную. Обстрел проводился из минометов 122 мм калибра, прямо запрещенного Минскими договоренностями.

Обстрел привел к разрушениям .
Оккупанты снова начали атаковать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ОРДЛО активизировалась новая атака оккупантов. Снаряд из миномета упал на территории детского сада, двое детей получили контузию.

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