Оккупанты не прекращают обстрелов на Донбассе: снаряд попал во двор лицея, дети спасались в подвале. Фото

17 февраля около 10:25 утра на временно оккупированной территории села Врубовка Попаснянского района Луганской области один из снарядов пророссийских боевиков угодил в местный лицей. В момент вражеского обстрела в здании находились 30 учеников и 14 сотрудников учебного заведения.

Об этом сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация на Facebook. Часть учеников и преподавателей была вынуждена укрыться в подвальном помещении, остальных детей экстренно забрали родители.

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Еще один из снарядов попал в жилой дом, повредив хозяйственное сооружение. Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

По проверенной администрацией информации, противник обстреливал улицы Центральная, Первомайская, Юбилейную. Обстрел проводился из минометов 122 мм калибра, прямо запрещенного Минскими договоренностями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ОРДЛО активизировалась новая атака оккупантов. Снаряд из миномета упал на территории детского сада, двое детей получили контузию.