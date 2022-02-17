Задержанный СБУ боевик 'ДНР' рассказал об обстрелах Донецка россиянами: оккупанты готовили провокации ВСУ. Видео

В Донецкой области задержан участник незаконных вооруженных формирований, который воевал против украинских защитников в составе группировок "Оплот" и "Восток". Террорист пытался скрытно пересечь линию разграничения.

Во время допроса предатель Украины рассказал, как по приказу россиян оккупанты обстреливают Донецк. О задержании сообщили в пресс-центре СБУ в среду, 16 февраля. На Youtube-канале опубликовано видео допроса (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Он рассказал, что был свидетелем того, как местные СМИ распространяют фейки об обстрелах районов Донецка. По словам террориста, с украинских позиций миномет не может добить эти части города. Речь идет о районах Калининский, Ворошиловский, Киевский, Боссе.

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"Районы обстреливались непосредственно по приказу российских кураторов и местных "командиров", чтобы дискредитировать украинские власти и украинских военных", – сказал боевик.

Он сообщил, что сейчас на территорию ОРДЛО приезжают российские кадровые военные, занимающие высокие должности, а также должности в батальонах и ротах. Боевик пожаловался, что к местным они относятся с презрением, требуют у них деньги, унижают, прибегают к физическому насилию, вынуждают употреблять просроченные продукты, недовольных могут даже ликвидировать.

Из-за конфликта с главарями и угроз он пытался проникнуть на контролируемую украинским правительством территорию.

Следователи установили, что задержанный является уроженцем Мирнограда, а для "ЛДНР" и российских кураторов, он собирал данные о позициях и перемещениях подразделений ВСУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Украинская служба также проверяют данные о его причастности к деятельности спецслужб РФ.

Террористу грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заочно осудили командира разведывательно-диверсионной группы террористов незаконного формирования "ДНР", собиравшего данные по украинским военнослужащим. Кроме того, предатель подбирал "кадры" для вражеской группировки "Оплот".