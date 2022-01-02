Оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе: в штабе ООС рассказали о ситуации

За минувшие сутки, 1 января, российско-оккупационные войска на Донбассе четыре раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Наемники страны-агрессора РФ продолжили игнорировать достигнутые договоренности о режиме прекращения огня.

К счастью, в результате действий противника потерь среди наших защитников нет. Об этом сказано в сообщении штаба Операции Объединенных сил, обнародованном в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы на Донбассе 1 января:

В сторону Широкиного – из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного в Донецкой области – из противотанковых гранатометов.

Вблизи Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.

Видео дня

В течение текущих суток по состоянию на семь часов утра воскресенья, 2 января, новых нарушений режима тишины нет. Благодаря усилиям украинских военнослужащих рубежи наших подразделений остались неизменными, отметили в штабе.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2021-й год завершился на Донбассе неспокойно. 31 декабря в зоне проведения ООС был убит один украинский защитник. Его ранение оказалось несовместимым с жизнью.