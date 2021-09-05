Оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе и ранили бойца ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 4 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины. Был ранен воин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Состояние здоровья украинского защитника тяжелое, он находится в лечебном учреждении и получает необходимую помощь. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы оккупантов:

В направлении Старогнатовки – огонь открывали из стрелкового оружия;

Возле Золотого-3 – враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Украинские Вооруженные силы открывали огонь в ответ на действия противника. Обо всех нарушениях проинформированы представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 5 сентября, наемники РФ не успели нарушить режим прекращения огня.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Отметим, что в течение субботы, 4 сентября, через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проехали 886 человек, в обратном направлении – 984 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" в оккупированные районы прибыли 35 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине возле Золотого съемочная группа телеканала "Сегодня" попала под обстрел наемников РФ. Огонь по позициям ВСУ вели из гранатометов и минометов.