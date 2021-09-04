Украинские журналисты попали под обстрел на Донбассе: видео из блиндажа

Съемочная группа телеканала "Сегодня", состоявшая из военкора Александра Махова и оператора Александра Хлынина, попала под обстрел боевиков на Луганщине. Они работали возле Золотого, агрессия со стороны наемников РФ застала журналистов в окопе.

Отметим, что работники СМИ приехали на передовую, чтобы снять сюжет о бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они продолжили вести репортаж из блиндажа, несмотря на то, что полноценная связь со штабом пропала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Российско-оккупационные войска вели обстрел позиций украинских защитников из гранатометов, пулеметов и минометов в течение 20 минут. Военным и журналистам пришлось искать укрытие, так как снаряды могли забрасывать прямо в окоп.

Украинские воины открывали огонь в ответ из пулеметов. Командир подразделения ВСУ, занимающего позиции возле Золотого, объяснил, что в таких случаях наши войска не используют тяжелое вооружение.

На данном участке позиции боевиков от наших отделяют всего несколько сотен метров. В связи с этим враг может вести огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также следить за украинцами с довольно близкого расстояния.

После того, как обстрел прекратился, журналист и оператор покинули позицию ВСУ, так как атака наемников могла повториться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября боевики обстреляли позиции ВСУ на Донетчине, тяжело ранив украинского защитника.