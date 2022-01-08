Оккупанты на Донбассе стреляли из тяжелого вооружения и ранили украинского военного

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в зоне ООС на Донбассе был ранен военный Вооруженных сил Украины. Его госпитализировали, состояние здоровья воина – удовлетворительное.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС за 8 января. Как отмечается, с начала суток оккупанты пять раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках ТКГ.

В частности, четыре раза был нарушен режим "тишины", в том числе один раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Также войсками оккупантов был запущен беспилотник, предположительно "Орлан-10", который пересек линию соприкосновения на Луганщине.

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В направлении Песков противник стрелял из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского велась стрельба из стрелкового оружия. А вблизи Станицы Луганской наемники РФ запустили беспилотник, при помощи которого был сброшен выстрел ВОГ-17 (осколочной гранаты с детонатором мгновенного действия).

Как сообщили в штабе ООС, украинские военнослужащие открывали огонь в ответ, не нарушая Минские соглашения, чем заставили оккупантов прекратить стрельбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Рождество, 7 января пророссийские оккупанты ударили по украинским защитникам из запрещенного оружия. Украинские воины открывали огонь в ответ, однако применяли лишь разрешенное "Минском" оружие.