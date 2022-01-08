На Рождество оккупанты ударили по ВСУ на Донбассе из запрещенного оружия

На Рождество, 7 января, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Один раз для обстрела позиций Вооруженных сил Украины они применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь, чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы.

Наши защитники при этом применяли только разрешенные "Минском" виды вооружения. Потерь среди ВСУ в результате действий врага нет, а рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Где были зафиксированы обстрелы 7 января:

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Возле Катериновки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В направлении Каменки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Недалеко от Новотошковского – из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток по состоянию на семь часов утра субботы, 8 января, новые обстрелы на Донбассе не зафиксированы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе ООС.

Напомним, 6 января наемники РФ дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. К счастью, среди наших защитников обошлось без потерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия). Такие переговоры могут провести уже в ближайшие недели.