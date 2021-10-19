Оккупанты на Донбассе разблокировали работу СММ ОБСЕ: впервые за четыре дня выехала машина

Ольга Липич
Ольга Липич
Расследования
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Оккупанты на Донбассе разблокировали работу СММ ОБСЕ: впервые за четыре дня выехала машина

В временно оккупированном Донецке оккупанты якобы прекратили блокирование миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Со штаб квартиры впервые за четыре дня выехала машина.

Об этом заявили в Telegram-канале "Типичный Донецк". На опубликованном видео показано как сначала выезжает машина с надписью "СЦКК" (Совместный центр по контролю и координации), а за ней едет машина ОБСЕ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сказано в сообщении, выезд сотрудникам ОБСЕ разблокировали якобы потому, что они согласились принять участие в обсуждении ситуации.

Отметим, что официальной информации по этому поводу сейчас нет.

Видео дня
Машина выехали впервые за четыре дня

"В Донецке первая за четыре дня машина миссии ОБСЕ выехала из штаб-квартиры наблюдателей. Выезд сотрудникам ОБСЕ разблокировали, потому что они согласились обсудить сложившуюся ситуацию и принять участие в переговорах", – сказано в сообщении.

Машина выехали впервые за четыре дня

Напомним: на протяжении 15-16 октября оккупанты начали протесты под штаб-квартирой миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке. Таким образом они показывали свое недовольство из-за задержания украинской стороной пророссийского боевика Андрея Косяка, который под прикрытием разминирования территории проводил разведку. Представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер МИД Олег Николенко заявил, что блокирование миссии ОБСЕ на Донбассе недопустимо. В украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе выразили такое же убеждение, назвав методы оккупантов присущими международному терроризму.

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