Оккупанты на Донбассе разблокировали работу СММ ОБСЕ: впервые за четыре дня выехала машина

В временно оккупированном Донецке оккупанты якобы прекратили блокирование миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Со штаб квартиры впервые за четыре дня выехала машина.

Об этом заявили в Telegram-канале "Типичный Донецк". На опубликованном видео показано как сначала выезжает машина с надписью "СЦКК" (Совместный центр по контролю и координации), а за ней едет машина ОБСЕ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сказано в сообщении, выезд сотрудникам ОБСЕ разблокировали якобы потому, что они согласились принять участие в обсуждении ситуации.

Отметим, что официальной информации по этому поводу сейчас нет.

Видео дня

"В Донецке первая за четыре дня машина миссии ОБСЕ выехала из штаб-квартиры наблюдателей. Выезд сотрудникам ОБСЕ разблокировали, потому что они согласились обсудить сложившуюся ситуацию и принять участие в переговорах", – сказано в сообщении.

Напомним: на протяжении 15-16 октября оккупанты начали протесты под штаб-квартирой миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке. Таким образом они показывали свое недовольство из-за задержания украинской стороной пророссийского боевика Андрея Косяка, который под прикрытием разминирования территории проводил разведку. Представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер МИД Олег Николенко заявил, что блокирование миссии ОБСЕ на Донбассе недопустимо. В украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе выразили такое же убеждение, назвав методы оккупантов присущими международному терроризму.