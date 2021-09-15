Оккупанты на Донбассе ранили украинского воина, ВСУ открыли огонь в ответ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 14 сентября, со стороны противника в зоне проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские войска из артиллерии, гранатометов и минометов, при этом был ранен украинский военный.

Как сообщили в штабе ООС, в результате огня, открытого по украинским военнослужащим, огнестрельное осколочное ранение получил военный Объединенных сил. В данное время воин находится в медицинском учреждении. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

В штабе ООС уточнили, что огонь противник открывал в районе населенного пункта Пески. Там оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка они дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы враг обстрелял наши силы из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

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Украинские военнослужащие отметили, что на обстрелы противника они открывали огонь в ответ.

Как сообщил на утро 15 сентября, в Twitter офицер разведки ВСУ Сергей Нещадим, противник понес потери.

Так по его словам, один из оккупантов скончался из-за сердечного приступа, еще один получил бытовое ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 12 сентября, от пули противника на Донбассе погиб 34-летний пехотинец Валентин Валерьевич Чепурной. Накануне у него закончился контракт и на передовую он приехал за своими вещами и попрощаться с побратимами.