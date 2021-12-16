Оккупанты на Донбассе открыли огонь по ВСУ из артиллерии, ранен защитник Украины. Карта обстрелов

Российско-оккупационные войска на Донбассе 16 декабря снова нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, в том числе из запрещенной "Минском" артиллерии. В результате ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС. Пострадавшего бойца доставили в госпиталь, сейчас он в удовлетворительном состоянии (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на 17:00 четверга, 16 декабря, противник четыре раза нарушил режим "тишины", один из них с применением артиллерии, которая запрещена Минскими соглашениями.

Они вели огонь по позициям ВСУ:

Видео дня

в районе Новолуганского со стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов;

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в районе Золотого-4 и Травневого из автоматических станковых гранатометов.

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Бойцы открывали ответный огонь по врагу, заставив его прекратить обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, применив 82-мм, 120-мм и 122-мм артиллерию.