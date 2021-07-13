Боевики 'ДНР' обстреляли прифронтовой поселок, люди остались без света. Видео

В Марьинском районе Донецкой области утром 13 июля боевики "ДНР" обстреляли из тяжелого вооружения поселок Тарамчук. Из-за чего населенный пункт полностью обесточен.

Из-за обстрела боевиками, как сообщил в Facebook руководитель Гуманитарной миссии помощи мирному населению в зоне военного конфликта "Пролеска" Евгений Каплин, 37 мирных жителей, остающихся жить в населенном пункте, провели в подвалах и погребах около часа. Обстрел начался рано утром (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Он уточнил, что в результате обстрела в поселке поврежден трансформатор и линии электропередач, люди остались без света.

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В жилых массивах и на огородах мирных жителей видны воронки от снарядов, в трех частных домах повреждены кровля и остекление.

"Сегодня, впервые с 2016 под огнем из тяжелого вооружения оказался контролируемый Вооруженными силами Украины поселок Тарамчук под Марьинкой (Угледарская ОТГ). По данным социального работника Гуманитарная миссия "Пролиска", проживающего в населенном пункте, на территории жилых массивов поселка в ходе обстрела образовалось 16 воронок, еще примерно столько же снарядов взорвались за пределами населенного пункта возле его окрестностей", – написал он.

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