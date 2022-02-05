Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили украинского военного

По состоянию на 11 часов утра субботы, 5 февраля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Стало известно, что в результате действий врага был ранен украинский военнослужащий.

Воин получил ранение, когда наемники РФ вели обстрел из стрелкового оружия в направлении села Пищевик Донецкой области. Об этом сообщается в сводке штаба ООС об актуальной ситуации на фронте, опубликованной в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное. Он продолжает получать лечение в медицинском учреждении, куда был госпитализирован.

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Отмечается, что рубежи украинских подразделений остались неизменным благодаря усилиям наших защитников.

В течение минувших суток, 4 февраля, на линии столкновения весь день сохранялась тишина. Криминогенную ситуацию в зоне проведения ООС на Донбассе в штабе оценили как стабильную.

За минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда во временно оккупированные районы Донетчины и Луганщины въехало 907 человек, а на подконтрольную Украине территорию выехал 801 человек.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины. Результатом этого стал захват Крыма и война на Донбассе.