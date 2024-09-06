Оккупанты атаковали Херсон и область: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

Херсонская область утром в пятницу, 6 сентября, обстреливалась российскими оккупационными войсками. Противник атаковал Бериславский район, ударил по поселкам Камышаны и Антоновка, селу Садовое, а также облцентру; есть раненые гражданские.

Видео дня

Камышаны пережили вражескую атаку около 10:00. Пресс-служба ОВА (ОГА) сообщила в Telegram, что пострадали две пожилые женщины.

72-летняя местная жительница находилась на улице, когда произошел обстрел. Она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение поясницы. Женщина госпитализирована.

Позже в одну из херсонских больниц была доставлена ​​еще одна раненая из Комышан. У 77-летней пациентки диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Она также была во дворе, когда прогремели взрывы.

В Антоновке пострадал 70-летний гражданский. Это произошло, когда военнослужащие государства-агрессора сбросили взрывчатку с дрона. У потерпевшего минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги.

В эфире "Ми Україна" глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что взрывы утром 6 сентября не утихали.

"Авиаудар по Бериславскому, Херсонскому району – там повреждены здание детсада, пункт несокрушимости, автобусы, дома. Пострадавших нет. Утром продолжаются и атаки с БПЛА. Поселок Камышаны, Антоновка, Садовое – есть пострадавшие, сейчас оказывается всем помощь", – заявил чиновник.

В ГСЧС сообщили, что Херсон с самого утра также содрогался от взрывов. В пригороде оккупанты попали в крышу жилого дома. В другом районе города вражеский БПЛА сбросил взрывчатку на стоящий на частном дворе легковой автомобиль.

Пожарные работали под угрозой повтора вражеских атак, ведь спасателям препятствовали вражеские БПЛА. Один пытался сбросить взрывчатку, однако подразделение ГСЧС успело отъехать в безопасное место.

Пожары по состоянию на 14:40 уже ликвидированы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по городу Люботин Харьковской области. Пострадали трое мирных жителей, это женщины в возрасте от 16 до 65 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!