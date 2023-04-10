Оккупантов, убивших за сине-желтую ленту на рюкзаке 16-летнего Степана Чубенко, догнала "карма от своих": оба за решеткой
"Полиция ДНР" задержала двух своих экс-боевиков, которые подозреваются в деле об убийстве 16-летнего школьника из Краматорска Степана Чубенко. Об аресте Вадима Погодина стало известно в марте, а в апреле в Ялте "карма" догнала и Максима Сухомлинова.
Об этом сообщил российский Telegram-канал "Осторожно новости". Подросток был жестоко расстрелян за сине-желтую ленточку и шарф ФК "Карпаты", которые имел при себе, в 2014 году. За это украинский суд еще 2017 в году засудил обоих злоумышленников к пожизненному заключению.
Однако все эти годы оба преступника разгуливали на свободе – Россия так и не выдала их Украине.
О задержании Погодина ранее сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский. Он предположил, что, тот "перешел кому-то дорогу", поскольку "в момент из "защитника Донбасса" превратился в "организатора ОПГ"".
"Тут-то соратники по "русскому миру" и припомнили ему убийство подростка в 2014 году. Представители так называемого "МВД ДНР" бросили Погодина на подвал и радостно отчитались об этом на своем официальном сайте", – написал Казанский.
А в оккупированной РФ Ялте 6 апреля задержали и Сухомлинова. Его обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По этой статье его могут приговорит к пожизненному лишению свободы, отметили авторы канала.
Степан Чубенко активно участвовал в проукраинских митингах в родном городе. Именно он с друзьями снял "флаг "ДНР", вывешенный оккупантами во время захвата Краматорска на городской площади. Подросток был схвачен боевиками "ДНР" из-за сине-желтой ленты, когда на поезде возвращался из Киева в родной Краматорск.
Степана жестоко пытали и расстреляли в июле 2014 года в селе Кузнецово-Михайловка Донецкой области. Похороны Чубенко состоялись 8 ноября 2014 года. Родители долго искали сына, прежде чем смогли похоронить своего ребенка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– пленный наемник из ОРДЛО пожаловался на российское командование, заявив, что "мобиков" заставили покупать военную амуницию и отправили на штурм позиций ВСУ вместо обещанного отпуска;
– СБУ задержала в Одессе экс-боевика "Спарты", воевавшего против ВСУ в районе ДАП. Предателем оказался местный житель, который в 2015 году в составе вражеской группировки обстреливал оборонные позиции украинских войск и участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.
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