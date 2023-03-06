СБУ задержала в Одессе экс-боевика ''Спарты'', воевавшего против ВСУ в районе ДАП. Фото

В Одессе задержали бывшего боевика российских вооруженных группировок из террористической организации "ДНР". Речь идет о местном жителе, который ранее в рядах оккупационного батальона "Спарта" воевал против ВСУ в районе Донецкого аэропорта.

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Специалисты Службы безопасности Украины разоблачили экс-боевика во время контрдиверсионных мероприятий в Одесской области. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к "Спарте" и в составе вражеской группировки обстреливал оборонные позиции украинских войск, участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

После полученного ранения наемник покинул ряды боевиков и скрыто уехал на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии он вернулся на постоянное место жительства в Одесскую область.

Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. В доме фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.

В настоящее время следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал экс-боевику меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении 27 так называемым депутатам "ЛНР", которые организовывали псевдореферендум в Луганской области. В сентябре 2022 года злоумышленники проголосовали за "закон о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта РФ".

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