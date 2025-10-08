Оказался военным в статусе СЗЧ: задержанному за убийство 15-летней девушки в Винницкой области сообщили о подозрении

В Винницкой области следователи полиции сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, задержанному по делу об убийстве 15-летней девушки, которая исчезла в начале октября. Правоохранители установили, что подозреваемый оказался военным в статусе СЗЧ (самовольно оставил часть), который познакомился с потерпевшей через социальные сети.

Об этом сообщили в Нацполиции. Отмечается, что задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины.

Детали

Правоохранители напомнили, что 5 октября девушка отправилась на учебу в город Ильинцы в Винницкой области, но на занятиях так и не появилась. На следующий день родные обратились в полицию.

Во время поисков следователи выяснили, что к ее исчезновению причастен 26-летний знакомый девушки, с которым они общались в социальной сети.

Мужчину задержали оперативники уголовного розыска. Во время допроса он признал, что вступил в половые сношения с несовершеннолетней, а затем, пытаясь скрыть преступление, в заброшенном доме своих родственников нанес жертве несколько смертельных ударов битой по голове. После этого тело бросил в колодец и присыпал камнями.

Спасатели и полицейские более суток работали на месте преступления, чтобы с помощью специальной техники поднять тело со дна глубокого и очень узкого колодца.

8 октября тело убитой направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Какие статьи инкриминируют подозреваемому

Задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 408 (дезертирство). За убийство ему грозит заключение на срок от 7 до 15 лет.

Впрочем, после завершения экспертиз правоохранители будут рассматривать вопрос о дополнительной квалификации преступления.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 октября, в Винницкой области задержали мужчину,подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Он дал показания об обстоятельствах преступления.

