'Охотились' на военные авто и объекты 'УЗ': задержаны еще три группы поджигателей, действовавших на Одесчине, Днепропетровщине и Черкасчине. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще три группы приспешников спецслужб РФ, которые жгли авто военных и объекты "Укрзалізниці" в Одессе, на Днепропетровщине и Черкасчине. Правоохранители задержали семерых фигурантов, нескольким из них – всего по 16 лет.

Видео дня

Об этом 21 октября сообщили прессслужбы СБУ и Нацполиции. По данным следствия, для выполнения вражеских задач задержанные использовали легковоспламеняющиеся смеси, а возгорание снимали на видео, которыми потом "отчитывались" перед оккупантами.

Таким образом, они надеялись получить "легкие" деньги от российских кураторов, однако, гонорар так и не получили.

"Однако вместо обещанных средств поджигатели получили подозрение от украинских правоохранителей", – заявили в СБУ.

В частности, на Днепропетровщине разоблачены два 16-летних подростка из Никопольского района, которые подожгли авто ВСУ и релейный шкаф вблизи важной ветки железнодорожного сообщения.

Перед поджогами фигуранты выполняли "проверочные" задачи куратора, в частности, рисовали "Z-граффити" на стенах зданий.

В Черкасской области "по горячим следам" задержали двух жителей Умани в возрасте 16 и 21 лет, которые в течение суток сожгли мультивен и внедорожник ВСУ, проходившие техобслуживание после выполнения боевых заданий на "нуле".

В Одесской области задержали еще трех молодых людей, которые подожгли восемь релейных шкафов на железнодорожных рельсах.

С помощью приспешников агрессор надеялся нарушить логистику Сил обороны Украины в направлении южного фронта, пояснили в СБУ.

Задержанным доложено о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Фигурантам грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. 16-летним подросткам – до десяти лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Нацполиция информировали, что задержали группу подростков, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Черниговщине. 15-летний школьник из Нежинского района с одноклассниками искал легкие деньги в Telegram, но теперь несовершеннолетним грозит пожизненное, заявили правоохранители.