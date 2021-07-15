"Одноклассница его любила и убила": стала известна возможная причина трагедии на Житомирщине

14-летний Даниил Романюк, тело которого нашли в Коростенском районе Житомирской области, мог быть убит из-за неразделенной любви. На этом мотиве настаивают местные жители, которые знают обоих учеников гимназии, один из которых стал жертвой, а вторая – убийцей.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказали нашим журналистам местные жители, 15-летняя девочка, которую задержали сотрудники полиции, была одноклассницей Даниила. Они вместе учились в Грозинской гимназии.

"Лена (имя изменено. – Ред.) была по уши влюблена в мальчика, но он, как говорится, отверг ее сердце и руку. Судя по всему, она не выдержала такой ситуации и решила его убить. От одной мысли страшно, что из-за такого", – говорят соседи.

Все жители села Сингаи, где жил Даниил с мамой Ольгой, шокированы произошедшим. До последнего люди надеялись, что с исчезнувшим 12 июля подростком все будет хорошо и его найдут живым.

Однако 13 июля во время поисковой операции тело подростка обнаружили в подвале заброшенного здания под завалами кирпича. На теле мальчика было множество ножевых ранений, а руки связаны скотчем.

"Даня – мальчик очень хороший. Мама – добрая и отзывчивая женщина, она работает продавцом в магазине, в Коростене. Растила сына и дочку такими же отзывчивыми", – рассказали соседи.

Подозреваемая в убийстве Даниила 15-летняя Елена жила с родителями и еще четырьмя братьями и сестрами в соседнем селе Шатрище.

"Глава семьи был пожарным, получил травму спины и ушел на пенсию. Семья по общепринятым меркам благополучная, однако не без проблем", – рассказали односельчане.

Еще в 2016 году мама девочки подавала на развод и раздел имущества, однако потом забрала заявления. А в мае 2021 года женщина обращалась в полицию из-за насилия в семье: муж якобы угрожал ей физической расправой. Позднее он говорил правоохранителям, что это произошло из-за ревности.

Суд закрыл дело, так как женщина передумала "наказывать" мужа.

"Насколько такая обстановка сказалась на их дочери, сказать сложно. Однако дети очень болезненно воспринимают семейные скандалы и иногда "впитывают" такую модель поведения", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в местных правоохранительных органах.

Подозреваемая в тяжком преступлении школьница уже призналась в убийстве одноклассника. В полиции рассказали, что сомнений в том, кто убил подростка, у правоохранителей нет.

Причем, по словам начальника полиции Житомирской области Юрия Олийныка, уже точно известно, что канцелярский нож и скотч школьница несла с собой на встречу с Даниилом – то есть, заранее готовилась к убийству.

Однако у Елены могли быть соучастники – сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

В случае, если вина задержанной школьницы будет доказана и суд признает ее виновной, Елене грозит до 15 лет лишения свободы. По сути, столько же, сколько она на данный момент прожила.