Авто влетело в дерево: на Харьковщине в ДТП погибла 25-летняя женщина, среди пострадавших – дети. Фото

В субботу, 10 января, около 18:00 в Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля. В результате аварии погибла молодая женщина; еще три человека, в том числе двое малолетних детей, получили травмы. Авария произошла на автодороге Новая Водолага – Ольховатка вблизи села Щебетуны.

Видео дня

25-летняя водитель автомобиля Geely Emgrand 7 не справилась с управлением, в результате чего легковушка съехала с дороги и столкнулась с деревом на обочине. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegram-канале.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Пассажирку в возрасте 28 лет, а также двух детей – трехлетнюю дочь погибшей и трехлетнего сына пассажирки – с многочисленными ушибами и травмами доставили в медицинское учреждение. На месте трагедии работали следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Правоохранители задокументировали обстоятельства аварии и провели первоочередные следственные действия. По факту ДТП сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львовской области на автодороге М-10 Львов – Краковец произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии движение на отдельном участке трассы полностью перекрыто. Известно, что в результате столкновения есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!