Объятия, слезы и радость: СБУ показала эксклюзивное видео возвращения в Украину освобожденных из плена военных и гражданских

Служба безопасности Украины обнародовала эмоциональное видео возвращения пленных украинцев из российского плена 31 мая. Из неволи были освобождены 70 мужчин и пять женщин.

Кадры опубликовала прессслужба СБУ. В спецслужбе рассказали, что возвращение украинцев из РФ – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Он выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" – заявили в СБУ.

На опубликованные кадры попали эмоции защитников и защитниц, наконец вернувшихся домой.

Украинцы целовали землю и обнимали близких, вытирая слезы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 31 мая провели очередной обмен пленными. Домой из вражеского плена вернулись 71 военный и четыре гражданских женщины. Среди них – воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, защищавшие Мариуполь и Змеиный, а также охранявшие ЧАЭС. По меньшей мере треть имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

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