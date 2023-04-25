Обворовывали волонтеров и военных: в Полтавской области разоблачили преступную группу, которая мошенничала с продажей автомобилей. Фото

Правоохранители на Полтавщине разоблачили преступную группу, реализовавшую мошеннические схемы с продажей автомобилей. Аферисты неоднократно брали аванс с военнослужащих и волонтеров, которые искали транспортные средства для нужд ВСУ на передовой.

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Об этом сообщили в Telegram Национальной полиции Украины. В целом, по данным полицейских, в период с марта по ноябрь 2022 года аферисты обманули 13 граждан.

Организатором группы оказался 24-летний житель Кременчуга, ранее судимый за имущественные преступления. К своей неправомерной деятельности он привлек также трех мужчин в возрасте от 20 до 25 лет. Злоумышленники размещали в сети объявления о продаже авто, после чего брали задаток и пропадали.

Всем участникам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: в Винницкой области ранее разоблачили мошенника-предпринимателя, который требовал у семьи военного ВСУ вернуть несуществующий долг в 1 млн грн. Он угрожал и применял физическое насилие в отношении обоих. Мошенник был задержан во время получения от потерпевшего первых 200 тыс. грн. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Злоумышленник обманул 300 граждан по всей Украине, продавая им муляжи вместо табачных изделий;

– в Украине группа мошенников из 13 человек обворовала около тысячи украинцев на общую сумму около 2 млн грн. Они размещали вредоносные ссылки на специальных сайтах, похожих на платформы с объявлениями, интернет-магазинами и онлайн-банкинг.

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