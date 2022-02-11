Обвиняла Турчинова в "захвате" власти: появились данные об адвокате, которая защищает "слугу" Кузьминых

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых, пойманного на взятке, защищает адвокат Лариса Криворучко, заявившая на суде, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры незаконны. По ее мнению, в 2014 году Александр Турчинов незаконно захватил власть, поэтому все подписанные им законы, включая закон о НАБУ и САП, неконституционны.

На это обратили внимание в Центре противодействия коррупции. Доктор юридических наук Криворучко призвала обязать Службу безопасности Украины открыть производство против Турчинова о захвате власти.

Кроме того, она просила открыть производство по генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и всех прокурорах САП, входящих в группу прокуроров по делу Кузьминых.

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Также адвокат требовала, чтобы следственный судья Высшего антикоррупционного суда обратился в Конституционный суд, чтобы тот проверил конституционность отзыва главы парламента времен Виктора Януковича Владимира Рыбака.

Нардеп Кузьминых, в 2014 году являвшийся волонтером, полностью поддержал позицию защитницы.

Однако судья ВАКС отказал в удовлетворении обеспечения подачи представления в КСУ, поскольку это не относится к подсудности Антикоррупционного суда. Отказал судья также в удовлетворении требования обязать СБУ открыть дела против Турчинова, Венедиктовой и прокуроров САП.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения нардепу Кузьминых продолжается.

Напомним, в конце января Кузьминых задержали "на горячем" во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. По предварительным данным, нардеп требовал деньги у представителя частной фирмы при содействии в поставке медицинского оборудования в больницы в Житомирской области.

Следствие выяснило, что избранник заверил предпринимателя, что обеспечит победу в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета. Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 миллионов гривен.

По информации НАБУ, за свои "услуги" народный депутат потребовал 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата была также своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году.

Ранее бюро объявило в розыск Кузьминых. После этого нардеп заверил в Facebook, что самостоятельно появился в НАБУ, узнав о розыске из интернета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Кузьминых является главой подкомитета по фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.