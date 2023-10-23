Обвиняемый в госизмене 'регионал' Ефремов сбежал в Москву: там его семья имеет апартаменты за $4 млн – СМИ

Бывший народный депутат от запрещенной ныне "Партии регионов", экс-глава Луганской обладминистрации Александр Ефремов, обвиняемый в государственной измене, сбужал в Москву. Там его семья владеет апартаментами стоимостью 4 млн долларов.

Как выяснили "Схемы", Ефремов уехал из Украины после начала полномасштабной войны через Словакию и с тех пор не возвращался. По данным журналистов, ныне "регионал" проживает в столице РФ, причем в Россию он неоднократно ездил перед вторжением – в последний раз в феврале 2022 года.

Так, 18 марта 2022 года Ефремов покинул Украину по железной дороге через КПП "Чоп (Страж)".

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Соратник беглого президента Виктора Януковича зарегистрировался в элитных апартаментах в московском ЖК "Триумф-Палас", которые записаны на его сына Игоря Ефремова. Общая площадь недвижимости составляет более 650 кв. м, ориентировочная стоимость – около 4 млн долларов.

Журналисты позвонили на российский номер Ефремова и спросили, что он делает в Москве и планирует ли возвращаться, однако он ответил: "Вы знаете, у меня не входит в планы давать сейчас какие-то интервью, до свидания".

В Офисе генерального прокурора Украины "Схемам" сообщили, что у Ефремова нет меры пресечения и он не находится в розыске.

Материалы дела относительно экс-нардепа должны были передать из суда Старобельска, который сейчас находится в оккупации, в Синельниковский суд Днепропетровщины. Однако информация о такой передаче в Офис генпрокурора "не поступала".

Напомним, Александр Ефремов в прошлом был руководителем фракции "Партии регионов" в Верховной Раде. В Украине его обвиняют в содействии созданию террористической "ЛНР", захвату здания Луганской ОГА и СБУ в 2014 году. Обвиняют его также в государственной измене. Дело находится на стадии судебного разбирательства.

В 2019 году Ефремов вышел из-под стражи после трех лет пребывания в СИЗО Старобельска. Сначала его отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца, которое после этого не продлили.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2019 году Печерский суд Киева закрыл дело о "диктаторских законах" против Ефремова и двух других "регионалов" Сергея Гордиенко и Александра Стояна.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, поддержке "ЛНР" и захвате "Луганскугля".

Бывший "регионал" Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова. Сам Ефремов заявлял, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве.

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