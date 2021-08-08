Обвиняемые в похищении активистов Евромайдана вышли на свободу: появились подробности. Фото

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Обвиняемые в похищении активистов Евромайдана вышли на свободу: появились подробности. Фото

Двое обвиняемых в похищении и истязании активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко вышли из СИЗО. Речь идет про Сергея Мысливого и Ивана Новотного.

Обоим инкриминировали участие в преступной организации, они находились в розыске и были задержаны в марте 2020-го. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

Новотного выпустили из СИЗО в полночь в воскресенье, 8 августа, после того, как истек срок меры пресечения. Он вышел из здания вместе со своими вещами, его встречали друзья.

Новотный вышел из СИЗО.
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Обвиняемого выпустили на свободу.

Мысливого же удалось найти в Печерском суде Киева, где ему вручили новое подозрение от ГБР и прокуроров. Теперь суд должен решить, есть ли необходимость снова взять его под стражу.

"Отдельно такая история – это синхронные выходы судей на больничный для проворота такой схемы, этих мы тоже так не оставим", – написала Худецкая.

Мысливому предъявили новое обвинение.

Напомним, суд не смог продлить арест обвиняемых, поскольку большая часть судейской коллегии ушла в летний отпуск.

Скриншот.

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