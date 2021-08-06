Обвиняемые в похищении активистов Евромайдана могут выйти на свободу: подробности

Двое обвиняемых в похищении активистов Евромайдана в Киеве в 2014 году могут выйти на свободу уже завтра, 7 августа, поскольку у них завершится мера пресечения под стражей. Суд не может продлить арест, поскольку большая часть судейской коллегии отправилась в летний отпуск, а новое распределение не назначалось.

Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook. Прокурор по этому делу выразила обеспокоенность, поскольку подсудимые успешно скрывались от следствия: один полгода, другой – почти шесть лет.

"До своего задержания Сергей Мысловой скрывался под чужим паспортом. И чтобы его отследить и задержать, правоохранителям пришлось провести нетривиальные действия, это далось очень сложно", – поддержала сторону обвинения адвокат потерпевшего Евгения Закревская.

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Адвокатская группа также напомнила, что с момента задержания в марте 2020 года, Сергей Мысловой и Иван Новотный находятся под стражей. Сейчас и Мысловому, и Новотному инкриминируется участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: похищение и пытки Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, а также препятствование мирным собраниям граждан. Отдельно Мысловой обвиняется в убийстве Юрия Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности паспорта гражданина Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года, спустя шесть лет трагических событий на Майдане, действующих сотрудников НАБУ заподозрили в участии в похищении активистов Революции Достоинства. В то время подозреваемые состояли на службе в органах МВД.