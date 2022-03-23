Общие потери России в войне против Украины могут составлять до 40 тыс. человек – источники НАТО

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на войне против Украины. За 28 дней после полномасштабного вторжения общие потери вражеской армии могут составлять до 40 000 человек личного состава.

Об этом 23 марта в Twitter сообщил корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин. Журналист ссылался на источники в НАТО, оценки были основаны также на данных украинской разведки и других наблюдениях.

"От 7 до 15 тысяч российских солдат, вероятно, были убиты в Украине. Общие потери, включая раненных, пленных и пропавших без вести могут составлять от 30 до 40 тысяч человек", – пишет Селдин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 28 неполных дней потеряли в Украине уже более 15 600 солдат и офицеров. Также было уничтожило свыше 1 500 вражеских бронемашин, около 500 танков и более 200 самолетов и вертолетов.

Видео дня

Менее чем за месяц в Украине погибло больше российских генералов, чем за 10 лет войны советской армии в Афганистане.

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