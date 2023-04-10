Общественность уже не интересуется тем, что Шаповалов не коррупционер, – Загородний

Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов уже объявлен коррупционером, несмотря на то, что по его делу не вынесен приговор, а абсурдные обвинения против него не доказаны судом. Такое мнение выразил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, сообщило издание "Факты".

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Загородний предложил читателям своего блога поучаствовать в коротком социсследовании: "Когда вы читаете в заголовках о топ-чиновнике, которому шьют коррупцию, следите ли вы дальше за его делом? Да или нет? В большинстве случаев общественное сознание зафиксирует у фамилии должностного лица знак "коррупционер". А вникать в подробности, следить за процессом времени нет и уже неинтересно".

Хотя суть выдвинутых Шаповалову претензий касалась закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам, после чего он подал министру обороны Алексею Резникову рапорт об увольнении, Государственное бюро расследований вручило ему подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ст. 114-1 Уголовного кодекса).

Следствие инкриминирует Шаповалову намерение нанести ущерб действиям ВСУ по корыстным мотивам, однако не приводит таким мотивам никаких доказательств.

Между тем адвокат Шаповалова, старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин так прокомментировал подозрения против своего клиента: "Я думаю, что сам прокурор со следователем тоже не до конца понимают, в чем был умысел и каким образом этот умысел теперь доказать".

За делом Шаповалова стоит желание властей развить гиперактивность и продемонстрировать успехи в борьбе с коррупцией, однако ее ждет неприятный сюрприз, считает политолог Алексей Голобуцкий, которого также цитируют "Факты". "Если европейцы этот мешок развяжут и увидят, кого им пытаются втюхать под предлогом борьбы с коррупцией (…), перед всей Украиной могут закрыть двери. А у потенциальных реформаторов послевоенного времени отобьют любое желание идти что-нибудь реформировать", – говорит он.

Дело против меня ничтожно на том основании, что все эти договоры – это сугубо хозяйственные отношения между сторонами, и эти отношения можно урегулировать законным способом, скажем, в хозяйственном суде или в международном арбитраже, если нужно. Даже если бы на моем месте был не я, а кто-то другой, все равно здесь нет состава преступления, потому что это хозяйственные отношения между Министерством обороны, как стороной, заказывающей товары и услуги, и поставщиком", – комментирует сам Шаповалов в интервью СМИ.