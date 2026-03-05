Образцы ДНК совпадают: найденные на Бали изуродованные останки принадлежат украинцу Комарову – полиция

Индонезийская полиция благодаря анализу ДНК установила, что изуродованные человеческие останки, обнаруженные вдоль восточного побережья Бали, принадлежат похищенному украинцу Игорю Комарову. Подозреваемого удалось арестовать.

Об этом сообщает Jakartaglobe. Для расследования полиция сделала запрос в Интерпол.

Что известно

Проведенные лабораторные тесты совпали с профилем ДНК найденных частей тела с генетическими образцами, предоставленными родителями жертвы. Детективы направили шесть образцов в национальную судебно-медицинскую лабораторию, где подтвердилось, что останки принадлежат 28-летнему Игорю Комарову, гражданину Украины, который ранее считался пропавшим без вести.

"Профиль ДНК из частей тела, которые мы предоставили, был сравнен с контрольными образцами родителей жертвы. Результаты показали совпадение", – сказал представитель полицейского управления Бали Комбес Ариасанди.

Параллельно с этим, он добавил, что судмедэкспертиза также обнаружила, что пятна крови, обнаруженные на вилле и внутри автомобиля в округе Табанан, идентичны ДНК матери Комарова.

"Брызги крови, найденные на вилле и в авто, которое могли использовали преступники, были проверены, и результаты идентичны ДНК матери жертвы", – сказал Ариасанди.

Эти выводы подтверждают подозрение следователей, что Комарова перевозили в транспортном средстве и удерживали на вилле в Табанане. Полиция назвала анализ ДНК решающим элементом в реконструкции последовательности событий с использованием научных доказательств.

Арест подозреваемого

Полицейским удалось арестовать одного из подозреваемых в Западной Нуса-Тенггаре с помощью запроса в Интерпол. Задержанный сказал полиции, что не знал, что автомобиль будет использован в преступлении, и сказал, что другие люди попросили его арендовать автомобиль за 350 долларов США.

"Мы продолжаем координировать действия с соответствующими сторонами по процессу ареста", — сказал Ариасанди, и добавил, что четверо подозреваемых покинули Бали, тогда как двое, как считается, до сих пор остаются в Индонезии.

Что предшествовало

Заметим, что в этом году в феврале в сети появилась информация о загадочном исчезновении двух украинцев на Бали. По сообщениям, их якобы похитили чеченские боевики, которые требуют выкуп в 10 миллионов долларов.

Видео с просьбой о помощи от одного из мужчин завирусилось в соцсетях. Позже стало известно, что одному из заложников удалось сбежать, тогда как другого якобы жестоко пытали, чтобы давить на родственников.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля было найдено расчлененное тело, которое может принадлежать одному из похищенных. Жуткую находку можно трактовать, как новый поворот в деле с похищением Ермака Петровского и Игоря Комарова – подробнее об этом OBOZ.UA рассказывает здесь.

