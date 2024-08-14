Обманули военных ВСУ и их семьи на 46 млн грн: в Молдове задержали 9 членов преступной банды. Фото

На территории Молдовы накрыли преступную группировку, которая обманывала военнослужащих ВСУ, их семьи и волонтеров на "продаже" автомобилей и дронов через интернет. Организовали масштабную схему завладения средствами жители Одесской области – члены двух семей, которые после начала полномасштабной войны переехали в соседнюю страну.

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Злоумышленники действовали на протяжении 2023-2024 годов. По состоянию на 14 августа 2024-го следователи установили 67 эпизодов мошенничества на 46 миллионов гривен, однако потерпевших может быть еще больше. Детали раскрыли пресс-службы Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

ОГП Украины и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Республики Молдова создали совместную следственную группу.

Правоохранители соседней страны сообщили девяти гражданам Украины о подозрении в мошенничестве (ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова). В целом фигурантов не менее 27 (возрастом от 17 до 46 лет).

Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Установлено, что мошенники через украинские номера телефонов размещали на OLX, Bon.Ua и Avto-Ria объявления о продаже несуществующих автомобилей или дронов из-за рубежа для нужд Сил обороны.

У покупателей они просили предоплату на банковскую карту. Обманутые украинцы переводили деньги, но товар не получали.

Заработанные мошенничеством средства злоумышленники вкладывали в элитные транспортные средства и золотые украшения.

Уже установлено не менее 27 участников группировки. Большинство из них находятся на территории Молдовы. "Предпринимаются действия по их задержанию", – указали в ОГПУ.

Организовал схему 34-летний уроженец России, распределивший между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы SIM-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений и рекламную кампанию для продвижения услуг.

"Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники требовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку РФ, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств", – сообщили в Нацполиции.

Фигуранты снимали деньги в банкоматах в Молдове или использовали их при онлайн-расчетах. Легализация средств происходила путем приобретения элитных авто и золотых изделий.

"Разоблачению фигурантов способствовали представители служб безопасности коммерческих банков Украины", – указали полицейские.

В Молдове проведено 23 обыска. Изъято около 61 тысяч долларов США, 20 элитных автомобилей, около 5 килограмм золота, мобильные телефоны, банковские карты, записи о доходах от преступлений.

На территории Украины проведено 13 обысков (в Одесской и Днепропетровской областях). Там было изъято три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.

Восьми из девяти подозреваемых в Республике Молдова уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы активизировали подрывную деятельность, направленную против Украины, в частности организацию диверсий и поджогов внутри страны. Чаще всего для такой "работы" враг ищет исполнителей через интернет.

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