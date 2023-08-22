Обманула более 500 семей: в Николаевской области задержали мошенницу, которая выманивала деньги у семей военнопленных. Фото

В Первомайске Николаевкой области правоохранители разоблачили местную жительницу, которая умудрилась построить "бизнес" на слезах и нервах родственников военнопленных украинских воинов. За денежное вознаграждение она обещала семьям раздобыть информацию о месте нахождения, состоянии здоровья, а иногда и договориться об обмене воина ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Как выяснилось во время обысков, женщина вела переписку с родственниками пленных, находила их в соцсетях через популярные группы, в том числе "Возвращайся живым", использовала разные мобильные устройства.

"Со своих жертв фигурантка требовала до 7000 гривень. Для перечисления денег предоставляла реквизиты своей банковской карты. Когда деньги перечисляли, подозреваемая просто обрывала контакты и прекращала выходить на связь", – указали в силовом ведомстве.

Таким образом злоумышленнице удалось обмануть более 500 украинских семей, и получить незаконный доход в размере 2 млн грн. Дело было передано в прокуратуру после обыска по месту жительства фигурантки и изъятия вещественных доказательств.

"Подозреваемая проходит по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит тюрьма на восемь лет. Сейчас суд решает, какую меру пресечения ей избрать", – написали в ОГП.

Напомним, что последний обмен военнопленными состоялся 7 августа. Домой в Украину вернулись больше двух десятков наших защитников, которые вели бои против захватчика на разных направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве была задержана женщина ромской национальности по подозрению в мошенничестве. Обещая снять "порчу", выманила деньги у 22-летней девушки, которая как раз проходит лечение.

Также в столице был задержан злоумышленник под предлогом оформления единовременной материальной помощи, который получил доступ к банковскому счету гражданки. После этого он завладел ее средствами в размере около 350 тысяч гривен.