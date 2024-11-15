Обманул людей во время сбора средств для ВСУ более чем на 357 тыс. грн: военному блогеру сообщили о подозрении. Фото

Украинскому военнослужащему сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупных размерах. Речь идет о сборе средств на поставку оружия и БПЛА для одной из воинских частей ВСУ: военный блогер собирал 3,5 млн грн, из которых присвоил более 357 тыс.

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Об этом рассказали чиновники из Офиса Генпрокурора. В Нацполиции уточнили, что военнослужащий срочно вел сбор средств на пять минометов иностранного производства.

Этот сбор был организован и проведен еще в 2022 году. Срочность и важность сбора военный обосновал тем, что оружие поможет в боях под Изюмом, отметили правоохранители.

Полицейские "обнаружили злоумышленника в Виннице по месту его жительства" и объявили ему о подозрении. В настоящее время военнослужащему вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

По данным народного депутата Дмитрия Гурина, задержали и объявили подозрение военному блоггеру Владиславу Сорду. Опосредованно это подтверждается деталями дела – датами, суммой сбора и на что собирались средства, и т.п. – и фото от ОГПУ.

Детали скандального сбора

Военнослужащий Влад "Змей" Сорд (впрочем, тогда он позиционировал себя как волонтер) открыл сбор 3,5 миллиона гривен на нужды подразделения "Сенека" 93 бригады еще в июле 2022 года. Он сообщал, что на деньги будут приобретены пять польских (потом он утверждал, что чешских) минометов.

Срочный сбор был оперативно закрыт, однако Сорд не отчитался о расходах. Позже он признал, что минометов не купил, а деньги потратил "на другие нужды "Сенеки", однако какие именно не уточнил. И опять никаких документов не показал.

В сети разразился скандал; Сорд несколько раз обещал объяснить, на что были потрачены деньги и показать документы, но так и не сделал этого.

Интересная деталь – правоохранительные органы называют фигуранта военнослужащим, но не уточняют, где и как он служит. Хотя полиция отметила, что задержала его "по месту жительства" в Виннице.

Кто такой Влад "Змей" Сорд

Настоящее имя Сорда – Владислав Стафийчук-Гранецкий. Ему 28 лет; мужчина родился в Винницкой области.

Сорд считается ветераном АТО, он действительно воевал на Донбассе, о чем свидетельствуют другие военные.

У Сорда уже несколько лет есть собственное издательство. Однако известным он стал не из-за своего предприятия, а из-за возникшего весной 2021 года скандала.

На Банковой возле Офиса президента проводили акцию сторонники Сергея Стерненко (на то время суд в Одессе приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы). Во время протестов были подожжены двери и выбиоты окна в Офисе президента. Полиция отчитывалась, что задержала разбившего окна – им оказался Влад Сорд.

Когда Сорда отправили под домашний арест, он в украинском телеэфире сообщил, что воевал и был ранен под Иловайском, за что был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Сорд не только показал награду, но и назвал номер ордена.

На следующий день после эфира в Офисе президента заявили, что Сорд не получал никаких государственных наград. А в апреле 2021 года суд оштрафовал Сорда за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого.

Также винничанина обвинили во лжи о его участии в боях за Иловайск.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские в Одесской области задержали группу злоумышленников, которые выдавали себя за правоохранителей и сотрудников ТЦК. Молодые люди требовали деньги у военнообязанных мужчин, запугивая немедленной принудительной доставкой в военкомат и прибегая к физическому и психологическому насилию.