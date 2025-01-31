Обещала высокую зарплату: полицейские задержали жительницу Одессы, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за границей

Полицейские в Одессе задержали злоумышленницу, вербовавшую украинок для предоставления услуг интимного характера в одной из стран Евросоюза. Женщина 35 лет обещала молодым девушкам высокую зарплату и хорошие условия "труда".

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Подозреваемой в торговле людьми грозит лишение свободы сроком до 12-ти лет с возможной конфискацией имущества. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

"Сотрудники управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области установили, что одесситка организовала поиск, подбор и вербовку уязвимых из-за стечения разных обстоятельств девушек для предоставления услуг интимного характера в одной из стран Евросоюза. Прекратили противоправные действия злоумышленницы после вербовки ею через знакомых и с помощью созданных в одном из мессенджеров групп двух одесситок в возрасте 20 и 23 лет", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что своим жертвам злоумышленница обещала до 1000 долларов за пять дней "работы". Собственно "работа" заключалась в сопровождении мужчин на отдыхе с последующим предоставлением им сексуальных услуг. Вербовщица при этом уверяла, что девушек ожидают порядочные клиенты, с которыми они будут находиться в полной безопасности.

"За услуги по "трудоустройству" работницы должны были платить ей до 300 долларов в неделю в зависимости от количества отработанных дней", – отметили в полиции Одесщины.

В задержании злоумышленницы принимали участие следователи отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 и бойцы 26 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. У нее дома правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны и другие важные для следствия доказательства.

Следователи сообщили правонарушительнице о подозрении по ч.ч. 1 и 2 ст. 149 Уголовного кодекса.

"На данный момент подозреваемая – в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие продолжается под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы. За вербовку людей, совершенную с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевших, в частности повторно, женщине грозит срок до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой", – резюмировали в полиции Одесщины.

Напомним, в конце декабря в Нацполиции рассказали, скольких украинцев в 2024 году завербовала Россия для поджогов военных авто. Эту деятельность в прошлом году спецслужбы государства-агрессора значительно активизировали.

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