Вышла подышать воздухом и пропала: что известно о женщине, которую нашли мертвой после корпоратива в Херсоне

В Херсоне во время корпоратива в ресторане пропала 38-летняя Яна Судакова. Ее нашли мертвой только на вторые сутки – женщина замерзла в заброшенном здании неподалеку. У нее остался муж и двое дочерей-школьниц.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Яна 24 декабря отдыхала в ресторане "Моцарт", который находится в самом центре Херсона. Ближе к ночи (около 23:00) она, оставив внутри все свои вещи и верхнюю одежду, вышла на улицу подышать свежим воздухом. Однако после этого ее больше никто не видел.

Уже на следующий день, 25 декабря, супруг Яны обратился в полицию, сообщив, что женщина не вернулась домой. Также мужчина обратился в местный поисковый отряд "Милена". "Мы занимались информационными поисками, рассылали по группам в соцсетях объявления. Но примерно через 16 часов муж сообщил, что Яну нашли мертвой", – пояснила руководитель поискового отряда Татьяна.

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В полиции Херсонской области OBOZREVATEL сообщили, что Яна умерла от переохлаждения. Ее тело нашли в заброшенном здании за рестораном после того, как внимательно пересмотрели видео с камер наблюдения – увидели, что женщина покинула заведение через черный ход и направилась в ту сторону.

"Это старая часть города, там есть такие дома, развалины. Никто не подумал, что она могла туда пойти", – пояснил спикер областной полиции Виталий Байдоров.

По словам знакомых Яны, ресторан "Моцарт" расположен на одной территории с заведением "Аль Капоне". Поэтому изначально и возникла ошибочная версия о том, что женщина могла отправиться праздновать в другой ресторан.

"На самом деле в соцсетях просили откликнуться гостей из соседнего заведения, вдруг они ее видели", – предполагает одна из ее коллег.

Знакомые Яны не могут прийти в себя от такого известия. "Благополучная семья, двое детей, дочки, еще в школу ходят. Никаких проблем у них не было. Яна очень любила своих детей, заботилась о них. Когда-то она даже оставила работу, чтобы заниматься дочками, подтянуть их в учебе", – вспоминает одна из подруг женщины.

Яна окончила Херсонский университет, факультет физико-математический наук и информатики. Первое время пробовала преподавать в школе, но поняла, что это не ее призвание.

Судя по ее резюме на сайте по поиску работы, женщина была специалистом по продажам. Трудилась в финансовой компании, потом – торговым представителем. В последнее время она работала менеджером по продажам оконной фурнитуры. Ей эта работа очень нравилась.

"Она была хорошим специалистом, очень отзывчивой. Никогда не отказывала в помощи коллегам, и особенно новеньким сотрудникам. Но семья для нее была на первом месте. С мужем у нее были хорошие отношения, растили двух дочек. Они небедные люди, в доме сделан ремонт, чисто, модный интерьер. Она сама всегда была ухоженной, со стрижкой, с маникюром. У нас у всех в голове не укладывается, как такое могло произойти. Сколько мы бывали с ней на праздниках, корпоративах, она всегда была веселой, спокойной, лишнего она никогда не пила", – рассказывает одна из ее коллег.

В последнее время семья занималась разведением собак породы Кане-корсо. Супруг Яны на своей страничке предлагал двух щенков этой породы. Как рассказывают друзья, года два-три назад они купили себе такую собаку, она стоила дорого, за ней даже ездили в другой город.