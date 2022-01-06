1. Ялтинська синагога, 1918 рік. Єдине відоме фото цієї будівлі… #CrimeaIsUkraine #Qırım

2. Главное событие 2021-го на пути освобождения Крыма, безусловно, — создание Крымской платформы, международной площадки для координации действий стран-партнеров по деоккупации полуострова на правительственном, парламентском и экспертном уровнях. Центр журналистских расследований (ЦЖР) вошел в инициативную группу по созданию Экспертной сети КП и работает в группе по политике непризнания и санкций. Об уже сделанном и планах на 2022-ой год, о законах, отменах или принятии которых Центр требовал через свои программы и публикации; о результативности расследований крымского ЦЖР

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3. После начала российской оккупации в Крым переселилось от 500 до 800 тысяч россиян. Об этом рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская: “Колонизация осуществляется путем внедрением финансовых стимулов, компенсаций. Когда мы говорим об этих программах, то здесь есть одноразовые компенсации разной стоимости. К примеру, 1-2 млн рублей денежных компенсаций для переселенца с семьей или 500 тысяч рублей на одного человека. Также могут быть другие стимулы, как возмещение стоимости жилья, или предоставление жилья для врачей, для участников программы "Земской врач". Существует также компенсация расходов на жилье”. Эксперт отметила, что условно политику переселения можно разделить на активные действия и бездействие: “Что касается так называемого бездействия, то рф должна была в нормах международного гуманитарного права предусмотреть в собственном законодательстве запрет гражданского населения на оккупированную территорию. Это бездействие является отдельным нарушением международного гуманитарного права. Что касается активных действий, то здесь мы говорим о военных и госслужащих: судах, полицейских, прокурорах, ФСБ и т.д. Эти лица перемещаются для выполнения административных функций”

4. На административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым расчеты танковых и ручных противотанковых гранатометов практически отрабатывают различные огневые задачи. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, которая также отметила: “Итак, там, где держат оборону подразделения группировки войск "Юг" — шансов прорваться у рф не будет, а настоящая победа в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО”

5. С февраля 2014 года российские оккупанты в Крыму захватили более 4 тысяч объектов, стоимостью более 60,2 миллиардов гривен. Об этом сообщил бывший прокурор АР Крым и Севастополя и экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, который также отметил, что “никто не может считаться честным приобретателем государственного и частного имущества Украины, которое было отчуждено в результате агрессии и оккупации Автономной Республики Крым”

6. Каникулы — не повод расслабляться. Оккупанты в Ялте согнали детей в военной форме на холм Славы, где дети приняли “присягу юнармейца” и вступили в аналог Гитлерюгенда

7. С 2014 в Крыму крыс много, конечно же. И эти — не худшие из имеющихся. Салгир. Симферополь. Пацюки

8. Куплено в Симферополе. Даже языки при Украине были языками, а не жутью… Просто все, буквально все было лучше, когда мы были дома. И это мнение практически всех крымчан: “Мы с такими ужасами сталкиваться начали при россии, при Украине не было такого”

9. Ватники Гоблину сигналы посылают: “Сергей Валерьевич! Вы хотите, чтобы все дошло до владимира владимировича? Оно и так дошло! Вам нужен Казахстан в Крыму? Хватит ставить говно в управлении городов. Мы устали”, “Метко!!”, “Мы поддержи Кремль сообщил об отправке своих войск в Казахстан (видео отправки), где люди вышли на протесты против зажравшихся узурпаторов властим!!! С Керчи!!! Задолбал беспредел!!!”. Напомню, до оккупации глав городов в Крыму выбирали сами жители, теперь — всех назначает Кремль или его шавки. А ватники, которые в 2014 году плевались на Майдан как форму протеста украинцев против зажравшейся и вороватой власти, теперь с тоской смотрят то на “желтые жилеты” во Франции, то на Беларусь, то на Казахстан

10. Знаете, события в Казахстане навеяли тревогу февраля 2014 года: тревожные ожидания, а потом, примерно после 23 февраля, уже пошла военная техника через переправу и порты… Каждую ночь колонны… Вот и теперь жду чего-то такого, но у казахов. Лучше бы я ошибся. Держитесь!

P.S.. Позже появились кадры, как ублюдки в форме без опознавательных знаков идут заградотрядом и расстреливают всех на своем пути (видео). Это и есть так называемая миротворческая миссия рашистов. Там, куда ступает нога российского высвободителя, непременно приходят разрушения, кровь, смерть и слезы… Отмечу, что россия перебросила в Казахстан подразделения, которые участвовали в агрессии против Украины