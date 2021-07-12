На Львовщине вымогатели похитили и вывезли в лес парня. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2 минуты
407
На Львовщине вымогатели похитили и вывезли в лес парня. Фото

В Бориславе Львовской области вымогатели избили и похитили 20-летнего парня. Они требовали вернуть несуществующий долг.

Об этом сообщается в Facebook-странице полиции Львовщины. Правоохранителям удалось задержать похитителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Информация о преступлении поступила полиции 11 июля около 23:00. Согласно ей, на улице Ковалива неизвестные мужчины напали на местного жителя. Они избили его, силой затащили в машину и уехали в неизвестном направлении.

Один из задержанных по подозрению в похищении.
Видео дня

Правоохранители объявили специальную операцию. В течение получаса парня удалось разыскать. Тот рассказал, что похитители вывезли его в лес, а также требовали вернуть несуществующий долг. Затем злоумышленники уехали.

Парня похитили в Бориславе.

Парень самостоятельно добрался в Трускавец, где его нашли правоохранители. Также удалось задержать 30-летнего жителя Трускавца и 38-летнего жителя Львова. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, среди которых – грабежи и разбои. Кроме того, обнаружен автомобиль-такси "Ауди", которым злоумышленники воспользовались.

Второй подозреваемый в похищении.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Подозреваемым грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Полиция задержала двоих подозреваемых в похищении парня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее харьковская блогерша Екатерина Якименко, известная под псевдонимом "Тигра", организовала собственное похищение. В результате ее вместе с сообщником задержали и избрали меры пресечения.

УкраинаНациональная полиция Украиныпохищение