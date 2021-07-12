На Львовщине вымогатели похитили и вывезли в лес парня. Фото

В Бориславе Львовской области вымогатели избили и похитили 20-летнего парня. Они требовали вернуть несуществующий долг.

Об этом сообщается в Facebook-странице полиции Львовщины. Правоохранителям удалось задержать похитителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Информация о преступлении поступила полиции 11 июля около 23:00. Согласно ей, на улице Ковалива неизвестные мужчины напали на местного жителя. Они избили его, силой затащили в машину и уехали в неизвестном направлении.

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Правоохранители объявили специальную операцию. В течение получаса парня удалось разыскать. Тот рассказал, что похитители вывезли его в лес, а также требовали вернуть несуществующий долг. Затем злоумышленники уехали.

Парень самостоятельно добрался в Трускавец, где его нашли правоохранители. Также удалось задержать 30-летнего жителя Трускавца и 38-летнего жителя Львова. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, среди которых – грабежи и разбои. Кроме того, обнаружен автомобиль-такси "Ауди", которым злоумышленники воспользовались.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Подозреваемым грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее харьковская блогерша Екатерина Якименко, известная под псевдонимом "Тигра", организовала собственное похищение. В результате ее вместе с сообщником задержали и избрали меры пресечения.